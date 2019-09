Splitter zum Länderspiel : Wissenswertes zum Dauerduell mit Holland

Hamburg Die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bestreitet am Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Hamburg gegen die Niederlande ihr insgesamt 956. Länderspiel.

EM-QUALIFIKATION: In Gruppe C stehen für die deutsche Mannschaft zwei richtungsweisende Punktspiele an. Die Tabelle führt Nordirland nach vier Siegen mit zwölf Punkten vor dem DFB-Team (3 Spiele/9 Punkte) und den Niederlanden (2 Spiele/3 Punkte) an. Die Nordiren sind am kommenden Montag in Belfast der Gegner. Deutschland hat die zurückliegenden 14 Qualifikationsspiele für WM- und EM-Turniere alle gewonnen.