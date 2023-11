Nationalmannschaft Weichenstellung in Wien: Nagelsmann will nicht in Opferrolle

„Wir müssen uns den Flow erarbeiten und dürfen nicht in die Opferrolle kommen, dann wird sich das Blatt wieder wenden“, sagte der Bundestrainer vor dem immer reizvollen Test-Länderspiel gegen Österreich in Wien. Umgehend und intensiv habe er den Fußball-Nationalspielern nach dem 2:3 gegen die Türkei in Berlin die Defizite per Videoanalyse vorgeführt. Dass deshalb Mats Hummels und Co. zu spät zu einem Fan-Termin kamen, täte ihm leid.