Frankreich und Spanien im Einsatz : Das bringt der Tag bei der Fußball-EM

Berlin Dritter Achtelfinal-Spieltag bei der Fußball-Europameisterschaft. Nach Italien, Dänemark, Tschechien und Belgien werden die nächsten zwei Viertelfinalisten gesucht.

Die beiden WM-Finalisten visieren bei der Fußball-Europameisterschaft das Viertelfinale an. Weltmeister Frankreich wird in Bukarest von der Schweiz gefordert, der WM-Zweite Kroatien spielt gegen Spanien.

Kroatien - Spanien (18.00/ZDF und MagentaTV)

Frankreich - Schweiz (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV)

Der Weltmeister gehört zum engsten Favoritenkreis dieser EM, in der schweren deutschen Gruppe F war die Auswahl von Trainer Didier Deschamps als erste Mannschaft für das Achtelfinale qualifiziert. Die Équipe Tricolore ist Weltklasse besetzt, im Angriff ruhen die Hoffungen auch in Bukarest auf Karim Benzema, Antoine Griezmann und Kylian Mbappé, der allerdings noch auf sein erstens Tor dieser Endrunde wartet. In der Abwehr erwägt Deschamps unter anderem wegen des wahrscheinlichen Ausfalls von Bayern-Profi Lucas Hernandez eine System-Umstellung. Möglicherweise verteidigt eine Dreierkette.

Die Schweiz geht durchaus selbstbewusst in die Partie in der rumänischen Hauptstadt. „Auf dem Papier sind die Franzosen die Favoriten, da müssen wir ehrlich sein“, sagte Kapitän Granit Xhaka. „Sie sind Weltmeister. Doch wir müssen uns auch nicht zu klein machen. Ich sage mal optimistisch: 55:45 für Frankreich.“

Deutsche Nationalmannschaft

Das Abschlusstraining vor dem Achtelfinal-Hit gegen England bestreitet das Team von Joachim Löw noch im „Home Ground“ in Herzogenaurach. Die wichtigste Frage: Können die Stammkräfte Antonio Rüdiger (erkältet) und Ilkay Gündogan (Schädelprellung) wieder dabei sein? Das Wembley-Stadion ist für die letzte Trainingseinheit gesperrt - der Rasen soll geschont werden. Erst am Montagnachmittag reist der DFB-Tross per Charterflieger von Nürnberg nach London, wo der Bundestrainer am Abend nochmals der Weltpresse Fragen beantworten wird. „In England gegen England zu spielen, ist riesig“, sagte Außenbahnspieler Robin Gosens.