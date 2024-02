Nationalmannschaft Vor Testspielen: Nagelsmann hütet Kader-Geheimnis

Julian Nagelsmann ist in seinen Kader-Überlegungen für die kommenden Länderspiele im März in Frankreich und gegen die Niederlande laut eigener Aussagen schon weit fortgeschritten. Details nannte der Bundestrainer am Donnerstag nach der Auslosung der Nations League in Paris aber nicht. „Lasst euch überraschen. Wir haben noch ein bisschen Zeit“, sagte Nagelsmann.