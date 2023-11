Nationalmannschaft Von Schülern und Lehrern: Rangnick gegen den alten Bekannten

Mit zwölf in der Bundesliga angestellten Spielern kann Rangnick am Dienstag auf viel Erfahrung gegen die deutschen Nationalspieler bauen. Im Sturm könnte der inzwischen 34 Jahre alte, frühere Bremer Marko Arnautovic spielen, der an guten Tagen immer noch jede Innenverteidigung fordern kann. „Ein Sieg gegen Deutschland wäre die Kirsche oben auf der Nachspeise“, sagte Bayern-Profi Konrad Laimer. Bei der EM im kommenden Jahr könnten beide Nationen schon in der Gruppe wieder aufeinandertreffen. Rangnicks Vertrag in Österreich läuft bis zur WM 2026.