EM-Qualifikation : Von der Revanche zur Titel-Mission: Wichtiges Jahr der U21

Lodz Die Mission EM-Vorbereitung startet für die deutschen U21-Fußballer mit der angestrebten Revanche gegen Polen. Im Fokus stehen dann auch Kapitän Jonathan Burkardt und Youngster Youssoufa Moukoko..

„Die Qualität der Mannschaft ist hoch. Wenn es weiter in die richtige Richtung geht, warum nicht?“, sagte Burkardt nach der perfekten EM-Qualifikation zu einem möglichen erneuten Titelgewinn 2023. Ein Jahr haben die U21 und Coach Antonio Di Salvo Zeit, um sich auf das Turnier in Rumänien und Georgien vorzubereiten. „Ich bin glücklich, dass sich die Mannschaft so entwickelt, dass man solche Ambitionen haben kann“, sagte Di Salvo.

„Wir wollen auf jeden Fall unsere Revanche“

Die erste Aufgabe auf dem Weg dorthin ist das letzte Quali-Spiel in Polen am 7. Juni (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Lodz. Sportlich ist die Partie bedeutungslos, an Motivation dürfte es dem Team aber nicht mangeln. „Wir wollen auf jeden Fall unsere Revanche“, sagte Mittelfeldspieler Angelo Stiller. Das 0:4 gegen Polen im Hinspiel im November sehen die Verantwortlichen rückblickend als einen Wendepunkt in der Entwicklung der aktuellen U21-Generation. „Ab dem Zeitpunkt hatten wir eine ganz andere Intensität“, urteilte Di Salvo.