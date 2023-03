Nationalmannschaft Von Berisha bis Wolf: Flicks Neulinge haben „Bock“

Hans Flick zeigt sich offen für Neues. Richtung Fußball-EM will der Bundestrainer den Fans der Nationalmannschaft in den Test-Länderspielen gegen Peru am Samstag (20.45 Uhr/ZDF) und danach in Köln gegen Belgien auf einen Schlag sechs frische Gesichter präsentieren. Seit Wochenbeginn darf sich das Sextett von Augsburgs Mergim Berisha bis zum Dortmunder Marius Wolf auf dem Frankfurter DFB-Campus in den Trainingseinheiten fürs Debüt bewähren. „Die Jungs haben Bock“, hat der erfahrene Dortmunder Emre Can dabei erkannt. Die sechs Neulinge im Überblick: