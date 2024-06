Fußball-EM Vom Frühstück bis Anpfiff: Nagelsmanns Dänemark-Countdown

Julian Nagelsmann hält vor dem ersten K.o.-Spiel bei der Fußball-EM an den gewohnten Abläufen vor dem Anpfiff fest. Für das Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Dortmund gibt es einen genau festgelegten Zeitplan im Hotel der Fußball-Nationalmannschaft in Dortmund.