Nationalmannschaft : Vogts kritisiert Löw: „Als Zuschauer verschaukelt vorkommen“

Berlin Ex-Bundestrainer Berti Vogts hat kein Verständnis für die Personalentscheidungen von Bundestrainer Joachim Löw im jüngsten Länderspiel gegen die Türkei.

„In einem echten Länderspiel treten die besten Akteure gegeneinander an. Ein Reservespieler eines Vereins hat dabei in der DFB-Startformation nichts zu suchen“, schrieb Vogts in seiner Kolumne auf „t-online.de“. „Was sollen die Zuschauer denn denken? Als Fußballfan würde ich mir beim Blick auf das Türkei-Spiel verschaukelt vorkommen. Wo waren die Stars?“