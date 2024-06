Fußball-EM Völlers „Genuss“-Kicker Wirtz und die gestörte Lieferkette

DFB-Sportdirektor Rudi Völler bleibt trotzdem vor dem Achtelfinale am Samstag (21.00 Uhr/ZDF und MagentaTV) gegen Dänemark ein Fan des Offensivspielers seines Ex-Clubs. „Florian ist ja ein Genuss, ihn zu erleben, ihn zu sehen bei jeder Trainingseinheit und auch in den Spielen“, schwärmte der frühere Bayer-Geschäftsführer. „Es ist auch ein bisschen der Fluch der guten Tat bei ihm, wenn du so performt, so abgeliefert hast wie in Leverkusen im letzten Jahr.“