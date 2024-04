Nationalmannschaft Völler zum Nagelsmann-Thema: „Wäre unser großer Wunsch“

Völler hob den Wert des DFB hervor: „Eine Nationalmannschaft zu trainieren ist etwas ganz Besonderes“, sagte der Weltmeister von 1990. „Das ist die wichtigste Mannschaft, die wir in Deutschland haben“, so Völler weiter. „Ich glaube, das gefällt ihm. Das ist wichtig zu wissen. Am Ende werden wir das in aller Ruhe besprechen. Er weiß natürlich, dass wir gerne mit ihm weitermachen würden.“