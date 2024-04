Nationalmannschaft Völler-Vertrag als Signal für Nagelsmann: Gespräche laufen

Für Verbandspräsident Bernd Neuendorf ist die Unterschrift des Sportdirektors bis zum Turnier in Nordamerika ein wichtiges Zeichen, offenbar auch für die kurz vor dem Start der Heim-EM weiter schwelende Bundestrainer-Personalie. „Ich empfinde, es ist ein Signal in die Landschaft und insgesamt vom DFB, dass wir in dieser Konstellation, wie wir sie jetzt gerade haben, weiter gerne zusammenarbeiten, gerne zusammenarbeiten würden, auch in Richtung des übernächsten Turniers, der Weltmeisterschaft in den USA, Mexiko und Kanada.“