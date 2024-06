Nationalmannschaft Völler verspricht „überragendes“ Eröffnungsspiel

Blau-weißer Himmel, glückliche Fans und der „völlig losgelöste“ Tor-Jingle zur Einstimmung: Die Fußball-Nationalmannschaft ist vor 4000 Zuschauern mit einem öffentlichen Training in die erste Turnierwoche der Fußball-Europameisterschaft gestartet. DFB-Sportdirektor Rudi Völler machte in einer kurzen Begrüßung im Adi-Dassler-Stadion in Herzogenaurach dabei Hoffnung auf einen furiosen EM-Start am Freitag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in München gegen Schottland.