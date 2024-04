Nationalmannschaft Völler lobt Nagelsmann für Kroos-Entscheidung

Die Europameisterschaft in Deutschland beginnt am 14. Juni. Die DFB-Auswahl bestreitet die beiden letzten Vorbereitungsspiele am 3. Juni in Nürnberg gegen die Ukraine und am 7. Juni in Mönchengladbach gegen Griechenland. In der EM-Vorrunde trifft die DFB-Auswahl auf Schottland, Ungarn und die Schweiz.