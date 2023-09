Nationalmannschaft Völler: „Ein, zwei, drei Änderungen“ gegen Frankreich

„So viele werden es nicht sein“, sagte der 63-Jährige vor der Partie an diesem Dienstag (21.00 Uhr/ARD) in Dortmund. „Ich will da nicht vorgreifen.“ Es gehe auch darum, dass die Profis „sich bereit fühlen, sich richtig auszupowern“, sagte Völler. „Wir wollen uns mit einer richtig guten Leistung vor diesem wunderbaren Heimpublikum zeigen.“ Joshua Kimmich nahm am Abend nicht komplett am Mannschaftstraining teil, sondern absolvierte die Abschlusseinheit zumindest in Teilen individuell.