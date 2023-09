Nationalmannschaft Völler: DFB-Auswahl „in der Bringschuld“

Bis zur Heim-EM 2024 sei „nicht mehr ganz ein Jahr Zeit“, sagte der einstige Teamchef im Podcast „Spielmacher - der EM Talk von Sebastian Hellmann & 360Media“. Bundestrainer Hansi Flick werde in den Testpartien gegen Japan am Samstag (20.45 Uhr/RTL) in Wolfsburg gegen Japan und am Dienstag in Dortmund gegen Frankreich eine „bessere Leistung“ und „noch mehr Engagement“ fordern.