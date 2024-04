Nationalmannschaft Verwandtschaft von Kroos-Rückkehr ins DFB-Team überrascht

Nach der EM 2021 in England hatte der fünfmalige Champions-League-Sieger seinen Rücktritt von der Nationalmannschaft erklärt. Im März gab er beim 2:0-Sieg in Frankreich sein Comeback in der Auswahl von Bundestrainer Julian Nagelsmann, der die Rückkehr initiiert hatte. Die deutsche Mannschaft eröffnet die Europameisterschaft im eigenen Land am 14. Juni in München gegen Schottland.