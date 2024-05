Nationalmannschaft Undav an Nagelsmann: „Mal schauen, ob ich meinen Namen höre“

Für die EM-Kandidaten des VfB Stuttgart bedeutete der Sieg beim FC Augsburg kurz vor der Kader-Nominierung für das Heimturnier eine letzte positive Bewerbung. Offensivspieler Deniz Undav übermittelte nach dem 1:0 der zumindest bis Sonntag in der Fußball-Bundesliga am FC Bayern München vorbeigezogen Schwaben einen Wunsch an Bundestrainer Julian Nagelsmann. „Mal schauen, ob ich meinen Namen höre“, sagte der 27 Jahre alte Angreifer am Freitagabend.