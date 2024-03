Fußball Umfrage: Mehrheit gegen DFB-Partnerschaft mit Tiktok

Die Zusammenarbeit begann bereits mit dem Länderspiel gegen Frankreich am vergangenen Samstag in Lyon und umfasst des Weiteren die Vorbereitung auf die Heim-EM in diesem Sommer in Deutschland und das Turnier selbst. Der DFB ist nach eigenen Angaben schon seit Juni 2022 bei Tiktok mit einem markenübergreifenden Kanal vertreten und hat fast eine halbe Million Follower.