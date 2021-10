DFB-Nachwuchs : U21 will auch in Ungarn wirbeln: „Jeden Tag neu beweisen“

U21 will auch in Ungarn wirbeln: „Jeden Tag neu beweisen“

Szeged Kevin Schade und Malik Tillman retten dem neuen U21-Coach Antonio Di Salvo mit ihren Premieren-Toren das Debüt. Ansprüche wollen beide dennoch nicht stellen, weitere Einsätze sind aber wahrscheinlich. Die Talente verbindet auch die bewusste Entscheidung für den DFB.

Ansprüche auf einen Stammplatz wollten die beiden 19 Jahre alten Nachwuchs-Fußballer nach ihrem erfolgreichen Debüt in der wichtigsten deutschen Junioren-Auswahl noch nicht anmelden. „Der Trainer wird entscheiden, was am besten ist“, sagte der Freiburger Schade zu seinen Einsatzchancen im nächsten EM-Qualifikationsspiel gegen Ungarn am Dienstag (17.30 Uhr/ProSieben Maxx) in Szeged.