Länderspiel : U21 verliert zum Start in EM-Saison: „Noch neun Monate Zeit“

Sheffield 0:1 gegen Frankreich, 1:3 in England - die deutsche U21 nimmt auf dem Weg zur angestrebten Titelverteidigung viele Erkenntnisse mit. Trainer Di Salvo verrät, wie groß der Kreis der EM-Kandidaten ist.

Nach dem Start in die EM-Saison mit zwei Niederlagen will sich die deutsche U21-Nationalmannschaft auf dem Weg zur Titelverteidigung schnell wieder mit Siegen zurückmelden.

„Wir nehmen eine Menge mit und versuchen, es im November besser zu machen“, sagte Trainer Antonio Di Salvo nach dem 1:3 in England. Dann stehen zwei weitere Länderspiele an. Geplant sind Partien gegen Teams, die auch bei der EM-Endrunde vom 21. Juni bis zum 8. Juli 2023 in Rumänien und Georgien am Start sind. Im November habe man die Chance, in zwei weiteren Länderspielen etwas gutzumachen, sagte Di Salvo.