Hitze bei der EM : U21 und die Klimaanlagen - Kuntz: „Insgesamt verträglicher“

U21-Trainer Stefan Kuntz sorgt sich um die Erkältungsgefahr durch zu kalt eingestellte Klimaanlagen. Foto: Cezaro De Luca.

Fagagna Bei Temperaturen von über 30 Grad schwitzen die deutschen U21-Fußballer derzeit bei der EM in Italien und San Marino. Viel kühler ist es auch in ihren Zimmern im Teamhotel in Fagagna nicht - trotz Klimaanlage.

„Nach Rücksprache mit der medizinischen Abteilung haben wir veranlasst, dass die Klimaanlage eine bestimmte Temperatur nicht unterschreiten soll“, erklärte Trainer Stefan Kuntz, nachdem mehrere Spieler von nicht funktionierenden Klimaanlagen berichtet hatten.

„Wir haben bei vorherigen Turnieren schlechte Erfahrungen damit gemacht, weil sich Spieler dadurch erkältet haben“, sagte Kuntz. „Außerdem ist der Kontrast zu den Außentemperaturen dann nicht so hoch, was für den Körper insgesamt verträglicher ist.“