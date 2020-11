DFB-Nachwuchs : U21-Trainer Kuntz: Für die „Jungs“ neu auf Instagram

Braunschweig U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz (58) schaut sich für den guten Kontakt mit seinen Spielern seit kurzem auch mit einem eigenen Profil bei Instagram um.

„Ich habe ja relativ viele junge Spieler um mich herum“, sagte Kuntz bei ProSieben MAXX. Und in dem Sozialen Netzwerk könne er eben sehr gut verfolgen, was seine „Jungs“ so treiben würden. „Dann hast du natürlich andere Gesprächsthemen, wenn du sie triffst und fragen kannst, was war denn eigentlich damals, als du das und das gepostet hast“, führte der Fußball-Europameister von 1996 aus.