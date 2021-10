Junioren-Nationalteam : U21-Profis freuen sich auf Coach Di Salvo: „Kommt gut an“

Paderborn Die deutschen U21-Fußballer erwarten nach dem Abgang von Cheftrainer Stefan Kuntz unter dessen Nachfolger Antonio Di Salvo wenig Veränderungen.

„Mit großen Unterschieden rechne ich nicht. Ich denke, dass er es so weiterführt“, sagte Mittelfeldspieler Yannik Keitel vom SC Freiburg. „Mit Toni haben wir einen super Cheftrainer, den wir ja schon kennen.“ Der 42-Jährige sei „sehr diszipliniert. Er hat eine gute Ausstrahlung und kommt gut an“, sagte Keitel zum Start der Vorbereitung auf die Spiele gegen Israel am Donnerstag (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) und fünf Tage später in Ungarn.