EM-Qualifikation : U21-Nationalmannschaft ohne Werder-Verteidiger Mai

Bremen Abwehrspieler Lars Lukas Mai von Werder Bremen wird nicht an den beiden EM-Qualifikationsspielen der deutschen U21-Nationalmannschaft gegen Israel und Ungarn teilnehmen.

Der 21-Jährige habe Adduktorenprobleme, teilte sein Verein via Twitter mit. Mai musste deshalb auch am Freitagabend beim Zweitliga-Heimspiel gegen den 1. FC Heidenheim (3:0) in der zweiten Halbzeit ausgewechselt werden.