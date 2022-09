DFB-Nachwuchs : U21 hofft auf Tore durch BVB-Juwel Moukoko

Wolfsburg Derby-Held Youssoufa Moukoko von Borussia Dortmund ist mit viel Selbstvertrauen zur deutschen U21 gereist und soll der Nachwuchsnationalmannschaft in zwei Länderspielen gegen Topgegner weiterhelfen.

„Die Freude ist auf jeden Fall zu erkennen. Das ist super, dass er so ein wichtiges und auch schönes Tor gemacht hat“, sagte U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo bei einer Pressekonferenz in Wolfsburg.

Die U21 startet mit Testspielen gegen Frankreich am Freitag in Magdeburg und gegen England vier Tage später in Sheffield in die EM-Saison. Die EM-Endrunde findet vom 9. Juni bis 2. Juli 2023 in Rumänien und Georgien statt, Deutschland hat sich dafür qualifiziert.