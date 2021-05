EM-Viertelfinale : U21-Coach Kuntz bringt Stach für gesperrten Dorsch

Szekesfehervar Nach der langen Corona-Saison will die U21 im EM-Viertelfinale gegen Dänemark noch einmal alles geben. Stefan Kuntz erwartet sein Team „auf den Punkt topfit“ und warnt vor dem Gegner.

Zudem bringt Nationaltrainer Stefan Kuntz in der Partie gegen Dänemark am Montag (21.00 Uhr/ProSieben) in Szekesfehervar U21-Rückkehrer Florian Wirtz von Beginn an. Der 18 Jahre alte Profi von Bayer Leverkusen hatte die Gruppenphase des Turniers im März verpasst, weil er im A-Nationalteam dabei war. Er beginnt im Vergleich zum letzten deutschen Gruppenspiel gegen Rumänien für Mateo Klimowicz im offensiven Mittelfeld.