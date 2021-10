EM-Qualifikation : U21-Coach Di Salvo trotz 5:1: „Viele Stellschrauben“

Szeged Deutschlands U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo sieht trotz des überzeugenden 5:1-Siegs seiner Mannschaft im EM-Qualifikationsspiel in Ungarn noch Verbesserungspotenzial.

Mit dem vierten Sieg in der EM-Qualifikation ist der Europameister auf einem guten Weg zur erneuten EM-Teilnahme. Nur der Gruppensieger löst direkt das Ticket für das Turnier 2023 in Rumänien und Georgien. Großen Anteil am 5:1 (2:1) in Ungarn hatten erneut die Youngster Kevin Schade und Malik Tillman. „Das ist das, was ich mir von ihnen erhofft hatte“, sagte Di Salvo über die Tore des Freiburgers Schade (5./90.) und des Münchners Tillmann (32.). „Aber die ganze Mannschaft hat gut nach vorne gespielt, es war eine Mannschaftsleistung.“