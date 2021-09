EM-Qualifikation : U21-Coach Di Salvo nominiert fünf Debütanten und Moukoko

Paderborn Mit fünf Neulingen und Super-Talent Youssoufa Moukoko geht Antonio Di Salvo in seine Premiere als deutscher U21-Nationaltrainer.

Insgesamt 23 Spieler berief der 42-Jährige in sein Aufgebot für die Partien in der EM-Qualifikation gegen Verfolger Israel am 7. Oktober (18.15 Uhr/ProSieben Maxx) und fünf Tage später in Ungarn. Angeführt wird der erste U21-Kader Di Salvos von Kapitän Jonathan Burkardt vom FSV Mainz 05.