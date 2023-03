Nationalmannschaft U21-Coach Di Salvo hofft auf Schub: „Erfahrungen übertragen“

In dieser Länderspielphase sind mit Kevin Schade, Felix Nmecha, Malick Thiaw und Josha Vagnoman vier aktuelle U21-Spieler erstmals von Bundestrainer Hansi Flick in die A-Nationalmannschaft berufen worden. Schade hatte beim 2:0 gegen Peru am Samstag sein Debüt gegeben. Für die übrigen drei Profis gibt es am Dienstag eine weitere Chance, wenn Flicks Mannschaft in Köln gegen Belgien antritt.