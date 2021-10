DFB-Nachwuchs : U21-Coach Di Salvo glücklich über späten Debüt-Sieg

Paderborn Der neue deutsche U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo erhofft sich von seinem dramatischen Debüt-Sieg eine extra Motivation für seine Mannschaft in der EM-Qualifikation.

„Das Spiel hat gezeigt, dass die Tugenden die Basis waren für den Erfolg“, sagte der 42-Jährige nach dem 3:2 (1:1)-Sieg gegen Israel in seinem ersten Spiel als U21-Nationalcoach. „Ich glaube, dass das das Team noch weiter zusammenschweißt.“ Die U21-Fußballer hatten am Donnerstag in Paderborn durch Tore von Debütant Kevin Schade (89. Minute) und Jonathan Burkardt (90.+1) die Partie in der Schlussphase gedreht.