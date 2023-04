DFB-Junioren U17 bei EM gegen Titelverteidiger, Portugal und Schottland

Budapest · Die deutsche U17-Nationalmannschaft trifft bei der Fußball-EM in der Vorrundengruppe C auf Titelverteidiger Frankreich, Portugal und Schottland. Das ergab die Auslosung in Budapest.

03.04.2023, 18:12 Uhr

«Wir müssen uns vor keiner Mannschaft verstecken», sagt Deutschlands U17-Trainer Christian Wück. Foto: Tsering Topgyal/AP/dpa/Archivbild

Das Turnier findet vom 17. Mai bis 2. Juni in Ungarn statt. Deutschland hatte sich in der entscheidenden EM-Qualifikationsrunde im März als Gruppenzweiter hinter Spanien für das Turnier qualifiziert. Die deutsche U17 war zuletzt beim Turnier 2022 im Viertelfinale im Elfmeterschießen am späteren Europameister Frankreich gescheitert. Den letzten Titel in dieser Altersklasse holte der deutsche Nachwuchs 2009. „Gegen viele Teams, die sich für die EM qualifiziert haben, haben wir bereits gespielt und uns auf Augenhöhe mit ihnen gemessen“, sagte Auswahltrainer Christian Wück. „Wir müssen uns also vor keiner Mannschaft verstecken und rechnen uns dementsprechend Chancen aus.“ © dpa-infocom, dpa:230403-99-197949/2

(dpa)