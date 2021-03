Nachwuchs-Europameisterschaft : Trotz Corona und Termin-Hatz: Kuntz mit Vorfreude auf U21-EM

Székesfehérvár Vieles ist dieses Mal anders für Stefan Kuntz und seine U21. Die EM-Vorbereitung fällt aus, Corona verlangt besondere Maßnahmen. Trotzdem ist das Team im Hochrisikogebiet Ungarn direkt gefordert. Für Kuntz gab es vor dem Turnierstart Lob vom DFB-Direktor.

Nach der Landung war der Blick des deutschen Fußball-Nachwuchses um das Dortmunder Megatalent Youssoufa Moukoko (16) nur noch auf den Turnierstart am 24. März (21.00 Uhr/ProSieben) gerichtet. Dann will Kuntz wie während des gesamten Turniers nicht über die spannende Frage zur Nachfolge von Bundestrainer Joachim Löw sprechen.

Kuntz ist nach dem Europameistertitel 2017 und Platz zwei 2019 nun komplett auf das zweigeteilte Turnier in Ungarn und Slowenien fokussiert. Termin und Modus sind für die deutsche U21 anders - und auch Kuntz' Look ist neu: Pünktlich zum Turnier zeigte sich der 58-Jährige wieder glatt rasiert. „Das war ein Corona-Bart. Da ich genauso wenig Lust auf Corona habe wie alle anderen, habe ich den jetzt abrasiert“, sagte Kuntz beim TV-Sender ProSieben schmunzelnd.

Die Bedingungen in Ungarn sind für Kuntz&Co. alles andere als ideal. Wegen der Corona-Pandemie finden Gruppenphase und K.o.-Runde (31. Mai bis 6. Juni) getrennt voneinander statt. Zeit zur Vorbereitung bleibt daher nicht, zumal die meisten U21-Profis noch am Wochenende für ihre Clubs im Einsatz waren. „Wir müssen praktisch alles, was sonst in zehn Tagen abläuft, dieses Mal in zwei Tagen runterbrechen“, berichtete Kuntz. „Aber die Vorfreude ist jetzt schon da, das ist ja klar.“