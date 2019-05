Torwart aus Lebach steht im deutschen Kader : Deutsche U21 fährt mit Saarländer Müller zur EM

Frankfurt DFB-Trainer Kuntz nominiert Kader für die Europameisterschaft. Tah und Klostermann sind dabei, Sané und Werner bei der A-Nationalmannschaft.

Kein Leroy Sané, kein Timo Werner, dafür aber Jonathan Tah und Lukas Klostermann: DFB-Trainer Stefan Kuntz hat im „Feilschen“ mit Joachim Löw nicht alle Wünsche erfüllt bekommen, reist aber dennoch mit einem starken Team zur U21-EM nach Italien und San Marino. Dort wolle er den Titelverteidiger mindestens „ins Halbfinale“ und damit zum Olympia-Ticket führen, sagte der Saarländer Kuntz, der am Mittwoch seinen vorläufigen Kader vorstellte.

Fünf Europameister von 2017 stehen dem Neunkircher dabei zur Verfügung. Noch mehr freuen dürfte den DFB-Coach aber die Nominierung seiner Führungsspieler Tah (Bayer Leverkusen) und Klostermann (RB Leipzig). Beide werden zunächst in Löws A-Team gegen Weißrussland (8. Juni) und Estland (11. Juni) zum Einsatz kommen und anschließend zur U21 stoßen. Das erste EM-Spiel gegen Dänemark steigt am 17. Juni. Die weiteren Gegner in der Vorrunde sind Serbien (20. Juni) und Österreich (23. Juni).