U21-Nationalspieler : Toptorschütze Nmecha will mehr: „Weiter Talent zeigen“

Toptorschütze Nmecha will mehr: „Weiter Talent zeigen“

Ljubljana Der Goldene Schuh für den besten Torschützen der U21-EM soll für Lukas Nmecha nur der Anfang seiner Trophäensammlung sein.

Im Moment des Triumphes erinnerte sich der Fußball-Profi mit Coach Stefan Kuntz an die Anfänge. „Ich habe zu ihm gesagt: Weißt du noch als ich zu Hause bei deinen Eltern in der Küche saß“, sagte Kuntz, der Nmecha persönlich zum DFB holte. 2019 machte der in Hamburg geborene und bei Manchester City ausgebildete Nmecha nach mehreren Jahren im englischen Nachwuchs sein erstes Spiel für Deutschland.