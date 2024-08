Weitere Anerkennung Toni Kroos erhält Verdienstorden von Mecklenburg-Vorpommern

Fußball-Star Toni Kroos erhält nach dem Ende seiner erfolgreichen Karriere den Verdienstorden des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Einen entsprechenden Vorschlag von Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) nahm der 34-Jährige bereits an. Kroos stammt aus Greifswald und spielte in seiner Jugend für den FC Hansa Rostock. In seiner Heimatstadt soll die Auszeichnung auch übergeben werden.