EM-Halbfinale : Titel als „größter Ansporn“: U21 vor Nervenprobe

Training für das Halbfinale: Niemand in der deutschen U21-Mannschaft will die Rumänen unterschätzen. Foto: Cezaro De Luca.

Bologna Auf dem Weg zum angestrebten erneuten Titel-Coup müssen Stefan Kuntz und seine U21-Jungstars ihre erste K.o.-Prüfung meistern. „Ich bin aufgeregt und gespannt“, sagte der Coach vor der Partie gegen Rumänien am Donnerstag (18.00 Uhr/ZDF).

Viel wird im dritten deutschen EM-Halbfinale in Serie vom EM-Experten Kuntz abhängen, der nach seinem Titel als Spieler 1996 und dem Coup vor zwei Jahren erneut triumphieren will. „Ein Trainer, der eine U21 zum Titel geführt hat und zwei Jahre später ins Halbfinale, der hat auf jeden Fall das Zeug zu mehr“, lobte Henrichs den 56-Jährigen, der beim DFB sehr geschätzt wird und zuletzt für höhere Aufgaben gehandelt wurde. „Er ist ein toller Trainer“, urteilte DFB-Direktor Oliver Bierhoff. „Er weiß, worauf es bei so einem Turnier ankommt.“ Einen möglichen Aufstieg zum Bundestrainer wollte Kuntz vor dem Spiel nicht kommentieren: „Wir haben einen guten Nationalcoach, das ist also keine Diskussion, die wir jetzt führen sollten“, sagte er.