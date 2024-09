Fußball-Nationalmannschaft Ter Stegen lacht als Nummer 1: Hirnschmalz und Telefonjoker

Eine Sache hat sich ter Stegen von „Manu“, wie er Neuer zweimal dann doch nannte, abgeschaut. Die Treppenstufen zum Trainingsplatz nimmt er als Erster, wenn es zu den Übungseinheiten am Home Ground geht. Das kopierte Signal, das auch der bis zu seinem Rücktritt über Jahre nicht zu verdrängende Neuer schon sendete, ist klar: Ich bin als Erster da. Ich bin die Nummer eins. Am Donnerstag ließ sich der 32-Jährige in der großen, späten Sommerhitze in Franken dann in langen Hosen die Bälle mit Wucht zuschießen.