DFB-Gegner : „Team der Gesichtslosen“: Spanien startet den Neuaufbau

Madrid In Stuttgart startet die spanische Nationalmannschaft gegen Deutschland einen radikalen Neuaufbau. Es wird alles andere als leicht sein. Die Fachzeitung „AS“ warnt die Fans vor zu hohen Erwartungen. „Es gibt keine Stammelf, kein System, keinen Stil.“

„Die sind schon ohne Schutzmaske kaum zu identifizieren, mit Maske dann ...“, zitierte die Zeitung „El Mundo“ einen der rätselnden Reporter im Trainingsquartier in Las Rozas nordwestlich von Madrid. Gemeint sind die vielen Nobodys, die Trainer Luis Enrique für die Nations-League-Duelle am Donnerstag gegen Deutschland in Stuttgart und drei Tage später gegen die Ukraine in Madrid berief. Gegen die DFB-Elf startet „La Roja“ den ersten radikalen Neuaufbau seit der WM 2006 in Deutschland.