Kapitän U21 : Tah über deutsche U21: „Steckt sehr viel Potenzial drin“

Udine U21-Kapitän Jonathan Tah traut vielen seiner Mitspieler in den kommenden Jahren den Sprung in die A-Nationalmannschaft zu.

„Ich denke, dass sehr viel Potenzial in dieser Mannschaft steckt“, sagte der Innenverteidiger vor dem EM-Endspiel gegen Spanien am 30. Juni (20.45 Uhr/ARD) in Udine. Das Lob von Bundestrainer Joachim Löw, der am Sonntag auch zum Finale in Italien erwartet wird, habe die ganze Mannschaft sehr gefreut, ergänzte der U21-Fußballer.