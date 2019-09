EM-Qualifikation : Tah patzt, Hummels twittert: Löw schützt Defensive

Hamburg Mats Hummels versteht sich als kluger Kopf auf hintersinnige Botschaften.

„Toller Test heute in Cottbus bei einer besonderen Atmosphäre“, twitterte der ausgemusterte Ex-Weltmeister nach dem 5:0 mit Borussia Dortmund in der Lausitz just in dem Moment, als der überhaupt nicht tolle Fußballabend der Nationalmannschaft in Hamburg gegen die Niederlande gerade mit einem krachenden 2:4 endete.