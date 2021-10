DFB-Team : Süle: Flick hat großen Anteil am Hoch der Nationalmannschaft

Hamburg Fußball-Nationalspieler Niklas Süle schreibt seine zuletzt starken Leistungen auch dem neuen Bundestrainer Hansi Flick zu.

Die DFB-Auswahl spielt am Abend in der WM-Qualifikation in Hamburg gegen Rumänien, am 11. Oktober folgt das Spiel in Skopje gegen Nordmazedonien. Süle ist in der Innenverteidigung neben Antonio Rüdiger (FC Chelsea) gesetzt. Die ersten drei Spiele unter Flick im September gewann die Nationalmannschaft mit insgesamt 12:0 Toren.