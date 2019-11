Neunkircher Trainer freut sich auf 2020 : Kuntz mahnt vor dem Jahresabschluss der U21

Freiburg Bei aller Vorfreude auf das Jahresfinale vor vollem Haus stimmt U21-Nationaltrainer Stefan Kuntz (57) nachdenkliche Töne an. „Es brennt mehr als eine rote Lampe“, warnte er. Der Neunkircher zielte vor dem Heimspiel an diesem Sonntag (16 Uhr/ProSieben) gegen Belgien auf die Einsatzzeiten seiner Jung-Profis in ihren Clubs ab.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von dpa

„Die Spielpraxis und die Höhe der Spielklassen sollten uns zu denken geben. Auf Dauer geht das nicht gut“, mahnte Kuntz vor dem mit 15 000 Zuschauern ausverkauften Heimspiel in der EM-Qualifikation in Freiburg. Denn nur acht U21-Spieler stehen bei Bundesligisten unter Vertrag.