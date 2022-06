DFB-Nachwuchs : Sieg gegen Ungarn: U21 macht EM-Quali perfekt

Osnabrück Zum sechsten Mal in Serie ist Deutschlands U21 bei einer EM-Endrunde dabei. 2023 in Georgien und Rumänien kann das Team von Coach Antonio Di Salvo den EM-Titel der Vorgänger verteidigen.

Nachdem sein Team gleich den ersten Matchball nutzte, wurde gefeiert - auch wenn noch ein Spiel aussteht. „Der Trainer hat vorher schon gesagt: wer die entsprechende Leistung bringt, kann auch dementsprechend feiern. Also glaube ich, machen wir das auch“, sagte der Frankfurter Europa-League-Sieger Ansgar Knauff: „Das ist der beste Sommer bisher in meinem Leben. Eine unglaubliche Saison, die ein sehr, sehr schönes Ende gefunden hat mit der Quali.“

Gruppensieger vor letztem Spiel

Sturmtalent Youssoufa Moukoko (17. Minute), Jonathan Burkardt per Foulelfmeter (31.), Tom Krauß (76.) und Lazar Samardzic (90.+3) trafen an der ausverkauften Bremer Brücke für den Nachwuchs des Deutschen Fußball-Bundes. Die Auswahl steht damit schon vor dem abschließenden Qualifikationsspiel in Polen am kommenden Dienstag als Gruppensieger fest und kann beim Turnier in Georgien und Rumänien den Titel der Vorgängergeneration verteidigen. Es ist die sechste EM-Teilnahme in Serie für Deutschlands U21-Nationalteam.