Nach EM-Verschiebung : Seefeld hofft auch 2021 auf Löw und die DFB-Elf

Seefeld Die Olympia-Region Seefeld hofft, dass die deutsche Nationalmannschaft ihre Vorbereitung für die auf 2021 verschobene Fußball-Europameisterschaft weiterhin in Tirol abhalten wird.

Ursprünglich hätte Bundestrainer Joachim Löw mit dem erweiterten EM-Kader um Kapitän Manuel Neuer Anfang kommender Woche in dem österreichischen Urlaubsort im Wellnesshotel Nidum Quartier bezogen. „Die deutsche Nationalmannschaft zu begrüßen, wäre eine große Ehre für uns gewesen“, sagte Hotelchef Maximilian Pinzger der dpa: „Durch Corona hat sich leider alles verändert.“ Auch Pinzger wünscht sich, dass Löw und Co. nun halt in einem Jahr in seinem Haus einchecken.