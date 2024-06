Nationalmannschaft Schweinsteiger über Kroos: Nicht genügend wertgeschätzt

Fußball-Profi Toni Kroos hat bei der Heim-Europameisterschaft nach Meinung von Weltmeister-Kapitän Bastian Schweinsteiger die Gelegenheit, seinen sportlichen Ruf in der Heimat weiter zu verbessern. „Er hat die Chance, es allen zu zeigen, denn es ist schon der Fall, dass wir in Deutschland den Toni nicht immer wertgeschätzt haben oder er ein bisschen zu kurz kam“, sagte der ehemalige Nationalspieler in einem Interview der „Sport Bild“.