Nations League : Schweinsteiger: Sieg gegen die Schweiz wäre „ganz wichtig“

Köln Ex-Weltmeister Bastian Schweinsteiger hofft auf den „richtigen Schritt“ seiner früheren Teamkollegen im Länderspiel in der Nations League gegen die Schweiz.

Ein Sieg „wäre ganz wichtig für das Selbstbewusstsein, für das Standing“, sagte der 36 Jahre alte ARD-Experte vor dem Anpfiff. Es gehe nicht nur um ein gutes Abschneiden in der Nations League, „es geht definitiv um mehr“, sagte Schweinsteiger. Es gehe darum, „dass man wieder gerne der Nationalmannschaft zuschaut“. Die Auswahl von Bundestrainer Joachim Löw hatte am Samstag mit 2:1 in der Ukraine gewonnen. „Es waren nicht alle Dinge toll“, sagte Schweinsteiger. „Das Spiel hätte auch anders ausgehen können. Da sind auf jeden Fall noch Verbesserungsmöglichkeiten da.“