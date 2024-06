Nationalmannschaft Sané: Türen bis zum Turniersieg offen

„Ich möchte vorangehen mit Leistung. Ich will, dass der Trainer und die Mannschaft wissen, dass sie sich auf mich verlassen können“, sagte der Mittelfeldspieler des FC Bayern München im „Kicker“-Interview. Während der beiden siegreichen Länderspiele im März, bei denen der 28-Jährige wegen seiner Rotsperre aus dem Österreich-Spiel zuschauen musste, spielten sich andere wie Florian Wirtz in den Mittelpunkt. Auch im vorletzten EM-Testspiel an diesem Montag (20.45 Uhr/ARD) in Nürnberg gegen die Ukraine fehlt Sané noch.