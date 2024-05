Nationalmannschaft Sané bei EM dabei: Aber kein Ticket für Hummels und Goretzka

In Frankfurt wurde sein Konterfei am Dienstag in der berühmten Galerie Schirn enthüllt. Der nächste PR-Coup der DFB-Serie, die am Donnerstag um 13.00 Uhr mit dem Auftritt von Nagelsmann zur Verkündung des restlichen Kaders mitten in Berlin beim alten und neuen Generalsponsor VW gipfeln soll.