Nationalmannschaft : Salihamidzic: Verletzter Torwart Neuer „auf einem guten Weg“

München Bayern Münchens Sportvorstand Hasan Salihamidzic macht sich trotz der weiterhin andauernden Verletzungspause von Nationaltorwart Manuel Neuer mit Blick auf die WM 2022 keine Sorgen „für Fußball-Deutschland“.

Neuer fehlt den Bayern seit Wochen wegen einer Verletzung am Schultereckgelenk. Nagelsmann hatte eine Rückkehr des 36-Jährigen für die Partie am 5. November im Spiel bei Hertha BSC in Aussicht gestellt. Die WM in Katar beginnt am 20. November.